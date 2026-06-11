Самарцы могут найти подработку с помощью сервиса в банковском приложении

Почти половина самозанятых россиян (46%) допускает, что возьмет подработку в ближайшие 12 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России запустили сервис поиска подработки. С его помощью пользователи могут находить смены и заказы от различных компаний прямо в банковском приложении, например, выбрать работу сборщиком заказов, продавцом, кассиром или курьером, сообщает пресс-служба Сбера.

Согласно исследованию, которое банк провел совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития, подработкой часто пользуются самозанятые. Почти половина самозанятых россиян (46%) допускает, что возьмет подработку в ближайшие 12 месяцев. Чаще об этом говорят мужчины, жители городов-миллионников, а также те, кто рассматривает сменить формат занятости.

Ключевой критерий выбора подработки — уровень оплаты. На втором месте — удобство графика и соответствие задач профессиональному опыту, на третьем — наличие прошлого опыта работы c заказчиками.

«В нашем приложении мы сделали сервис, который помогает стать официальным самозанятым и найти подработку в крупных компаниях без лишних действий и переключений между разными инструментами. Сегодня этим сервисом могут воспользоваться наши клиенты в 82 регионах России», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин.

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