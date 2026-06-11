Самарцы смогут принять участие в открытом фестивале ИИ-искусства

Участникам фестиваля предлагается переосмыслить Россию как живой образ / Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

В пятницу, 12 июня, стартует Гига-Арт — открытый фестиваль ИИ-искусства, посвященный образу России. Участвовать может каждый — без опыта в живописи и без знания нейросетей. Продлится фестиваль до 4 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Участникам предлагается переосмыслить Россию как живой образ: вдохновением может стать все, из чего складывается культурный код страны — великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и истории.

По данным организаторов, авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в ГигаЧате с помощью модели Kandinsky и отправить ссылку на него на сайте фестиваля — работы попадут на лендинг, где профессиональное жюри выберет лучшие.

«Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в творчестве и создать уникальное произведение — вдохновленное красотой и культурой России, ее людьми и явлениями. Гига-Арт — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны: такой, каким ее видят люди из разных регионов и поколений», - сказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

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