В Самарской области наградили предпринимателей, внесших вклад в развитие региона

Поддержка предпринимателей – наш приоритет, а такие награды – знак признания их заслуг и пример для молодого поколения. Фото: Министерство экономического развития Самарской области

В Самаре наградили представителей бизнес-сообщества и институтов инфраструктуры поддержки, которые внесли большой вклад в развитие Самарской области. Награды вручал министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

«Предпринимательство – это двигатель экономики региона. Мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места и насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка предпринимателей – наш приоритет, а такие награды – знак признания их заслуг и пример для молодого поколения», – сказал Павел Финк.

В этом году награды губернатора и минэкономразвития получили 24 предпринимателя из разных районов Самарской области.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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