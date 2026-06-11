Самарскую круизную компанию оштрафовали за нарушения на теплоходе

Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на теплоходе, который перевозил пассажиров по Волге, не соблюдали требования по хранению горюче-смазочных материалов и эксплуатации электроприборов. Такие нарушения могли привести к аварии. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

«Руководителю круизной компании, который отвечал за безопасность на судне, внесли представление. После этого все нарушения устранили. Но компанию все равно привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение техрегламентов», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Самарской области пассажиры пожаловались на маршрут № 396.

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