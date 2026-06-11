С начала 2026 года в Самаре зафиксировали 330 случаев незаконной торговли

Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество товаров Фото: администрация Самары.

В Самаре с начала года составили более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю, а также торговлю с автомобилей. Для выявления недобросовестных продавцов в городе регулярно проводят рейды. Один из них недавно прошел в Октябрьском районе. Об этом сообщает администрация Самары.

«Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество товаров: ни сертификатов, ни разрешений у таких продавцов обычно нет. Мы хотим, чтобы предприниматели поняли: работать легально – это не ограничение, а защита», – рассказала первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.

В этом районе с начала года составили 40 протоколов, несмотря на то что за нарушение могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 4,5 тысячи рублей, а за повторное – на 5 тысяч. Кроме того, у продавцов изымают товар и оборудование – весы и лотки.

В качестве альтернативы незаконной продаже предпринимателям города предлагают работать на муниципальных ярмарках. Одна из таких находится на пересечении улиц Революционной и Карла Маркса. Полный перечень можно посмотреть по ссылке