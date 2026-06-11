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НовостиОбщество11 июня 2026 15:34

С начала 2026 года в Самаре зафиксировали 330 случаев незаконной торговли

В Самаре работают муниципальный ярмарки
Екатерина ПАВЛОВА
Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество товаров

Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество товаров

Фото: администрация Самары.

В Самаре с начала года составили более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю, а также торговлю с автомобилей. Для выявления недобросовестных продавцов в городе регулярно проводят рейды. Один из них недавно прошел в Октябрьском районе. Об этом сообщает администрация Самары.

«Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество товаров: ни сертификатов, ни разрешений у таких продавцов обычно нет. Мы хотим, чтобы предприниматели поняли: работать легально – это не ограничение, а защита», – рассказала первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.

В этом районе с начала года составили 40 протоколов, несмотря на то что за нарушение могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 4,5 тысячи рублей, а за повторное – на 5 тысяч. Кроме того, у продавцов изымают товар и оборудование – весы и лотки.

В качестве альтернативы незаконной продаже предпринимателям города предлагают работать на муниципальных ярмарках. Одна из таких находится на пересечении улиц Революционной и Карла Маркса. Полный перечень можно посмотреть по ссылке