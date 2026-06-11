Подросток утонул при переправе через Волгу на самодельном плоту в Самарской области

Двое подростков хотели переплыть Волгу на самодельном плоту, но оказались в воде / Фото: Центральное МСУТ СК России

В четверг, 11 июня 2026 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Двое подростков решили переплыть реку на самодельном плоту, но приключение обернулось трагедией. Один из парней погиб.

«Предварительно установлено, что днем 11 июня двое 15-летних подростков смастерили плот и попытались пересечь реку в протоке Воложки вблизи села Рождествено Волжского района. В процессе переправы они оказались в воде», - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Заплыв на самодельном плоту подростки устроили без спасательных жилетов. Когда они оказались в воде, один из парней не смог выплыть и утонул. В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал