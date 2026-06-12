Сейчас в регионе объявлен отбой опасности БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утро пятницы, 12 июня 2026 года, началось с тревожных новостей. Около половины третьего утра в Самарской области была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Курумоч ввели режим «Ковер». А примерно в 6 часов утра стало известно, что целью беспилотников стал Тольятти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Внимание! В Тольятти действует режим «Атака БПЛА», - рассказал глава региона в 5:45.

В 8:07 в Самарской области был объявлен отбой опасности БПЛА. Все обошлось без последствий.

«Благодарю наших военных, которые отражали удар беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил о повреждениях на одном из предприятий. Промышленный объект пострадал в результате падения БПЛА.

Аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.

По сведениям Минобороны, всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 231 беспилотник над 14 регионами, республиками Крым и Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.