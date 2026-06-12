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НовостиПроисшествия12 июня 2026 7:33

В Самаре водитель «Мазды» сбил 9-летнего мальчика

ДТП с участием ребенка-пешехода произошло на Мехзаводе в Самаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ДТП произошло в одном из дворов вечером.

ДТП произошло в одном из дворов вечером.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре вечером в четверг, 11 июня. В Мехзаводе иномарка сбила ребенка. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел в 17:30 напротив дома № 34 в 1-м квартале поселка Мехзавод. 42-летний водитель «Мазды» ехал по двору со стороны улицы Николая Баженова в направлении улицы Березовая Аллея. В этот момент дорогу переходил 9-летний мальчик. Он попал под колеса иномарки.

В результате ДТП ребенок получил небольшие повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. Двое человек погибли.