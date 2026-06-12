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НовостиОбщество12 июня 2026 8:53

В Самаре освятили и установили купол храма святых Киприана и Иустины

Вячеслав Федорищев принял участие в освящении купола храма в микрорайоне «Кошелев парк»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Храм начали строить в 2023 году. Фото: max.ru/Fedorischev63

Храм начали строить в 2023 году. Фото: max.ru/Fedorischev63

В пятницу, 12 июня 2026 года, в микрорайоне «Кошелев парк» состоялось освящение и возведение купола храма святых Киприана и Иустины. Участие в мероприятии принял губернатор Вячеслав Федорищев.

«Его возведение – важный шаг в создании духовного центра для жителей микрорайона. Уверен, храм станет местом духовной поддержки и утешения для тысяч самарцев», - отметил глава региона.

Напомним, строительство храма началось в 2023 году. Он находится между улицами Митрополита Иоанна Снычева и Митрополита Мануила Лемешевского. Несмотря на то, что работы в храме еще ведутся, он уже давно принимает прихожан.