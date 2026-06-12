Слободан Тедич перешел в «Акрон»

Тедич будет выступать под 9 номером Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» объявил о трансфере сербского нападающего Слободана Тедича. Форвард подписал контракт на четыре года. За красно-черных. Тедич будет выступать под 9 номером.

«Тедич – рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Не менее важное умение – способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне», прокомментировал спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой

Слободан Тедич является воспитанником «Войводины» и «Чукарички». В 2020 году напрядающего приобрел «Манчестер Сити». С 2020 по 2024 год Слободан получал практику в аренде в командах первой английской лиги «Чарльтоне» и «Барнсли», а также в Эредивизие за «Зволле». После этого форвард вернулся в «Чукарички».

В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.