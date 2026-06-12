Жилой дом сгорел в крупном пожаре в Самарской области

Пожар вспыхнул днем. Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

Крупный пожар произошел в Похвистневском районе днем 12 июня 2026 года. Огонь охватил частный дом. Подробности сообщили в ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:15. Выяснилось, что в поселке Сукаевка горят надворные постройки, кровля частного дома, а также одна из комнат и веранда. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров, огонь мог перекинуться на надворные постройки.

«Были поданы 3 ствола «Б», создано 2 звена ГДЗС. Локализация объявлена в 14:41, ликвидация открытого горения в 14:58, в 16:37 - ликвидация последствий пожара», - сообщили в ведомстве.

ЧП обошлось без погибших и пострадавших.