В Самарской области дали старт велозабегу «Тур по краю»

Участники отправились в путь от памятника «Советская Армия – освободительница». Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня 2026 года, в Похвистнево был дан старт велозабегу «Тур по краю». Он проходит уже в 19-й раз. Символично, что именно 19 команд сегодня вышли на старт.

Новички, любители и профессионалы стартовали от памятника «Советская Армия – освободительница», там же запланирован финиш. Тур затронет несколько муниципальных районов: Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский. Он продлится три дня, в течение которых участники проедут по живописным местам четырех районов. Маршрут будет пролегать через лесостепи и верховья реки Сок.

Для новичков и профессионалов предусмотрена разная нагрузка, за день они будут проходить от 40 до 120 км.