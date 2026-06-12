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НовостиСпорт12 июня 2026 17:24

В Самарской области дали старт велозабегу «Тур по краю»

19 команд стартовали в велозабеге «Тур по краю» в Самарской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участники отправились в путь от памятника «Советская Армия – освободительница».

Участники отправились в путь от памятника «Советская Армия – освободительница».

Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня 2026 года, в Похвистнево был дан старт велозабегу «Тур по краю». Он проходит уже в 19-й раз. Символично, что именно 19 команд сегодня вышли на старт.

Новички, любители и профессионалы стартовали от памятника «Советская Армия – освободительница», там же запланирован финиш. Тур затронет несколько муниципальных районов: Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский. Он продлится три дня, в течение которых участники проедут по живописным местам четырех районов. Маршрут будет пролегать через лесостепи и верховья реки Сок.

Для новичков и профессионалов предусмотрена разная нагрузка, за день они будут проходить от 40 до 120 км.