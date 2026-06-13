В Самаре провели археологическое обследование участка под застройку

По результатам проверки на участке не выявили объектов культурного наследия, археологического наследия, древнего культурного слоя или каких-либо находок. Фото: ФРЖС СО

В Железнодорожном районе Самары провели археологическое обследование участка под застройку площадью 3592 квадратных метра в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского. По результатам проверки на участке не выявили объектов культурного наследия, археологического наследия, древнего культурного слоя или каких-либо находок. Об этом сообщает ГИООКН.

«В ходе визуального осмотра и локальных земляных работ на участке в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского объектов археологического наследия или объектов с признаками культурного наследия не выявлено», – написано в результатах экспертизы.

Напомним. жители региона не довольны идеей застройки и пожаловались на нее губернатору Самарской области. Застройщики собираются возвести два дома: один – восьмиэтажный (2198 кв. м), второй – семиэтажный (1902 кв. м). Также в проекте – детские и спортивные площадки (146 кв. м) и подземный паркинг

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал