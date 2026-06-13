Жителей Самары наградили Почетными знаками «За самоотверженность»

Говорят, героями не рождаются, героями становятся. Фото: Иван Носков

В Самаре вручили Почетные знаки городского округа. Трое жителей получили награду «За самоотверженность». Среди них – Владимир Арискин и Антон Ротов. Они ликвидировали пожар на АЗС и предотвратили взрыв. Также наградили Дениса Усова – лейтенанта внутренней службы МЧС. Он не раз отличался при тушении пожаров, на его счету десятки спасенных жизней. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Говорят, героями не рождаются, героями становятся. Еще раз убедился в этом. Все награжденные – гордость Самары. Искренне благодарю и поздравляю», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Также пять семей получили почетный знак «За заслуги в воспитании детей». Его вручили семьям Дмитрия и Елены Солдаткиных, Александры и Светланы Суворовых, Галины Чеховских, Данилы и Анны Филатовых и Ольги Шкатовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал