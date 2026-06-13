Губернатор Самарской области посетил детский лагерь «Волжский Артек»

Уже больше 20 лет здесь отдыхают дети с ограниченными возможностями здоровья, и это учит всех ребят взаимопомощи. Фото: Иван Носков

12 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев приехал в детский лагерь «Волжский Артек», чтобы поздравить ребят и педагогов с 80-летием лагеря и Днем России. За эти годы здесь отдохнули больше 100 тысяч детей. Недавно в лагере обновили корпуса и мебель, построили новый модульный корпус – теперь за смену он принимает 352 ребенка.

«Одна из важных задач лагеря – развивать инклюзивные программы. Уже больше 20 лет здесь отдыхают дети с ограниченными возможностями здоровья, и это учит всех ребят взаимопомощи. Договорились, что в следующем году откроем еще один модульный корпус на 52 места и закупим оборудование для кинотеатра под открытым небом. Желаю команде «Волжского Артека» новых идей и счастливых детских улыбок!» – написал глава региона в мессенджере МАКС.

К юбилейному сезону в лагере привели в порядок спальные корпуса, пищеблок, спортивную площадку ГТО, закупили новое оборудование, открыли творческие мастерские, спортплощадку с тренажерами и отремонтировали бассейн.

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