В Самарской области ожидаются грозы, сильный ветер и град 14 июня

Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 14 июня в Самарской области местами ожидаются грозы. Во время непогоды возможен ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, а также град. Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Если ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде. Не стойте у стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Также опасно находиться под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам», – рассказали в ведомстве.

Хозяйственные вещи лучше убрать в дом или подвал. Сухие деревья, которые могут упасть на жилье, стоит обрезать. Машину лучше поставить в гараж, а если его нет – парковаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

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