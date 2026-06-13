В Самарской области Renault Logan выехала на встречку и сбила 28-летнего пешехода

В какой-то момент она потеряла управление, выехала на встречную полосу и сбила 28-летнего мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в 21:43 в Клявлинском районе Самарской области 21-летняя женщина за рулем Renault Logan ехала на 4-м километре автодороги «Клявлино – Шентала». В какой-то момент она потеряла управление, выехала на встречную полосу и сбила 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть без светоотражающих элементов. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение, где он был госпитализирован», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, пассажирский автобус протаранил столб в Тольятти 12 июня.

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