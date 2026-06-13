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НовостиПроисшествия13 июня 2026 12:28

В Самаре легковушка после разрыва шины въехала в ограждение

В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП 13 июня
Екатерина ПАВЛОВА
Из-за разрыва шины левого переднего колеса водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

Из-за разрыва шины левого переднего колеса водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре на Московском шоссе 13 июня в 06:00 47-летний мужчина за рулем легкового автомобиля ехал со стороны Мехзавода в сторону улицы Ташкентской. Предположительно, из-за разрыва шины левого переднего колеса водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет. Сейчас сотрудники работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самарской области Renault Logan выехала на встречку и сбила 28-летнего пешехода.

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