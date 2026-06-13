Самарцам рассказали, куда везти клеща на анализ после укуса

Если насекомое присосалось, нужно немедленно обратиться в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начался сезон активности клещей – переносчиков иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и энцефалита. Если насекомое присосалось, нужно немедленно обратиться в больницу. Если такой возможности нет, важно удалить клеща самостоятельно как можно скорее, стараясь не повредить, после чего обязательно продезинфицировать место укуса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«После удаления клеща нужно сохранить целым, лучше живым, поместить его в плотно закрывающуюся емкость и как можно быстрее доставить в лабораторию. До этого его стоит хранить в холодном месте при температуре плюс 4–8°C», – рассказали в ведомстве.

В Самаре клеща нужно отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: проезд Георгия Митирева, 1, с 9:00 до 16:00 по будням и субботам, а в Тольятти – Московский проспект, 19, с 8:00 до 15:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 11:00 в пятницу.

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