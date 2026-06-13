В Самарской области стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»

Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». Участники могут до 22 июня зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных Великой Отечественной войной.

«Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь: на платформе можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Также на сайте есть уникальный раздел «22 июня в историях» – собрание живых свидетельств тех лет. Это путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка – видеоистория участников войны: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей», – рассказали организаторы.

Чтобы принять участие, нужно зайти на платформу по ссылке и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». После этого свеча появится на интерактивной карте – она показывает, сколько людей и из каких регионов уже сказали: «Я помню».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал