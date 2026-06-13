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НовостиПроисшествия13 июня 2026 15:17

В Самарской области Lada Granta сбила 58-летнего велосипедиста

В Самарской области произошло ДТП 12 июня, пострадал велосипедист
Екатерина ПАВЛОВА
Не успев затормозить, она сбила 58-летнего мужчину на велосипеде, который не уступил дорогу автомобилю.

Не успев затормозить, она сбила 58-летнего мужчину на велосипеде, который не уступил дорогу автомобилю.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

2 июня в 07:40 в Сергиевском районе Самарской области Lada Granta под управлением 55-летнего водителя ехала на 1118-м километре автодороги М-5 «Урал» со стороны Уфы в направлении Самары. Не успев затормозить, она сбила 58-летнего мужчину на велосипеде, который не уступил дорогу автомобилю. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После ДТП велосипедиста доставили в медицинское учреждение, после чего госпитализировали», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самарской области Renault Logan выехала на встречку и сбила 28-летнего пешехода.

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