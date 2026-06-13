На пароме Самара – Рождествено временно запретили перевозить авто тяжелее 5 тонн

С 11 июня на регулярных паромных рейсах запрещено перевозить автомобили массой более 5 тонн. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарское речное пассажирское предприятие предупредило жителей региона о введении ограничений при переправе через Волгу. С 11 июня на регулярных паромных рейсах запрещено перевозить автомобили тяжелее 5 тонн.

«На паромной переправе с Октябрьского спуска по маршруту Самара – Рождествено временно нельзя перевозить транспорт более 5 тонн. Ограничения вводятся по техническим причинам», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Машины, которые весят меньше, переправлять через воду можно. Сколько продлятся ограничения пока не сообщается. Напомним, в Самаре устранили последствия залпового ливня 11 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал