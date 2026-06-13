В Самарскую область прибудет «Поезд Победы»

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Фото: Павлова Екатерина

В Самарскую область прибудет уникальный «Поезд Победы» – передвижная выставка-музей, посвященная событиям Великой Отечественной войны. В составе поезда – десять тематических вагонов с иммерсивной экспозицией. Об этом сообщает администрация Самары.

«На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Но не только скульптурами уникальна экспозиция, интересно и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Световые и звуковые эффекты рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного времени», – рассказали организаторы проекта.

Выставка разместится на железнодорожных вокзалах Тольятти 15 и 16 июня с 11:30 до 19:00 и Самары 17 и 18 июня с 10:00 до 19:00. Посетить ее можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Запись откроется примерно за сутки до прибытия поезда в нужный город.

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