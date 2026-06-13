Самарчанку оштрафовали на 70 000 рублей за оскорбление инспектора ДПС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Зимой 2026 года в Шенталинском районе Самарской области инспектор ДПС остановил машину для проверки документов. Пассажирка автомобиля, 44-летняя пьяная женщина, оказалась очень этим недовольна, демонстративно оскорбила инспектора и несколько раз ударила. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«По факту произошедшего в отношении женщины завели два уголовных дела: за оскорбление представителя власти и за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – рассказали в надзорном ведомстве.
Суд признал ее виновной и оштрафовал на 70 000 рублей.
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