Самарчанку оштрафовали на 70 000 рублей за оскорбление инспектора ДПС

Пассажирка автомобиля, 44-летняя пьяная женщина, демонстративно оскорбила инспектора и несколько раз ударила. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зимой 2026 года в Шенталинском районе Самарской области инспектор ДПС остановил машину для проверки документов. Пассажирка автомобиля, 44-летняя пьяная женщина, оказалась очень этим недовольна, демонстративно оскорбила инспектора и несколько раз ударила. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«По факту произошедшего в отношении женщины завели два уголовных дела: за оскорбление представителя власти и за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 70 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал