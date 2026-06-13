Самарская область присоединилась к «Императорскому маршруту»

Это про сохранение памяти о тех замечательных, фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой. Фото: Вячеслав Федорищев

Самарская область присоединилась к федеральному проекту «Императорский маршрут». Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Вячеслав Федорищев и фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

«В маршрут войдут места, связанные с памятью императорской семьи, а также пребывания, посещения, путешествий и паломничеств их представителей. Проект – не только про туризм. Это про сохранение памяти о тех замечательных, фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

Одно из решений, связанных с участием в проекте, – снова установить в Самаре памятник Александру II.

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