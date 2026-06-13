В Промышленном районе Самары за 28 млн рублей благоустроят несколько дворов

Подрядчик должен будет сделать парковочный карман, озеленить территорию и благоустроить зону отдыха у домов 105 и 107 по улице Георгия Димитрова. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут подрядчика для благоустройства нескольких дворов в Промышленном районе за 28 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю закупки предстоит оборудовать детскую и спортивную площадки, восстановить пешеходную дорожку между ними во дворе на Ново-Вокзальной, 271, и на Ново-Садовой, 232, а также установить ограждения на части прилегающей территории. Также он должен обустроить детскую площадку с пешеходными дорожками и лестницей на улице Демократической у домов № 6 и № 8.

Кроме того, планируется восстановить асфальтовое покрытие внутриквартального проезда с его частичным расширением, сделать парковочный карман и площадку для сбора мусора возле дома №320 по Московскому шоссе, а на улице Ново-Вокзальной, 3А, и улице Физкультурной, 31, обустроить детскую площадку и пешеходные дорожки.

Возле домов №9 по улице Юбилейной, №129 по улице Физкультурной и №10 по улице Металлистов хотят устроить парковочные места, а между домами №7 и №9 на Юбилейной, №129 на Физкультурной и №8 на Металлистов – сделать пешеходные дорожки.

Также подрядчик должен будет сделать парковочный карман, озеленить территорию и благоустроить зону отдыха у домов №105 и №107 по улице Георгия Димитрова.

Все работы нужно будет выполнить до 31 сентября. Поставщика определят 7 июля.

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