13 июня в Самаре джип сбил пенсионерку

Пенсионерка была госпитализирована с места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

13 июня в Красноглинском районе Самары автомобиль Haval M6 сбил пенсионерку, которая переходила улицу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«В 12:56 водитель Haval M6 двигался по улице Симферопольской со стороны Красноглинского шоссе. Напротив дома № 25 по улице Симферопольской, он совершил наезд на 79-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте», - говорится в сообщении.

Пенсионерка была госпитализирована с места ДТП. Госавтоинспекция обращает внимание пеших участников дорожного движения на основные правила. Всегда переходите дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.