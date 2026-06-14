14 июня в Самарской области пройдет донорская акция

Сдать кровь может каждый житель области старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови Фото: минздрав Самарской области

14 июня во Всемирный день донора жителей Самарской области пригласили принять участие в донорской акции. 15 июня во всех подразделениях Службы крови можно присоединиться к акции.

«После сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки от Службы крови и партнеров мероприятия. Также в рамках мероприятия состоится торжественное вручение знаков и удостоверений Почетный донор России тем, кто сдал кровь или ее компоненты более 40 раз», - отметили в Минздраве Самарской области.

Сдать кровь можно во всех отделениях станции переливания крови: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156 с 8:00 до 13:00; г. Тольятти, Московский проспект, 19 с 7:30 до 12:30; г. Сызрань, ул. Солнечная, 40 с 8:00 до 13:00.

Сдать кровь может каждый житель области старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови. Вес донора должен быть больше 50 кг, а индекс массы тела не ниже 18,5 и не выше 40. При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.