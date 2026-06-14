Защитник Никита Чернов перейдет в «Крылья Советов»

В сезоне 2025/26 за «КС» Чернов провел 24 матча во всех турнирах и забил два мяча Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Бывший игрок московского «Спартака» Никита Чернов перейдет в самарские «Крылья Советов». Об этом рассказал журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Чернов в Крыльях: контракт до лета 2029 года, зарплата 3,5 млн в месяц, подъем 20 мультов. Вчера центбэк подписал договор с самарцами, который утвердит совет директоров на следующей неделе», - написал Карпов.

Чернов уже играл за «Крылья» с 2019 по 2021 год, после чего перешел в столичный клуб. Прошедший сезон защитник вновь провел в Самаре, но на правах аренды. По окончанию сезона у Никиты Чернова закончился контракт со «Спартаком» и он стал свободным агентом.

В сезоне 2025/26 за «КС» Чернов провел 24 матча во всех турнирах и забил два мяча.