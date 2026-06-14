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НовостиОбщество14 июня 2026 11:29

В Самаре в ДТП пострадал водитель электросамоката

В Октябрьском районе Самары «Opel Astra» сбил велосипедиста
Роман ГЕРАСЬКОВ
Врачи назначили велосипедисту амбулаторное лечение

Врачи назначили велосипедисту амбулаторное лечение

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 13 июня в Октябрьском районе Самары автомобиль «Opel Astra» сбил водителя электросамоката. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«Opel Astra, двигаясь по Автобусному проезду со стороны пр. Масленникова в направлении ул. Луначарского, в районе дома № 12 по улице Луначарского допустил наезд на 22-летнего велосипедиста, который в нарушение требований п. 24.5 ПДД РФ двигался во встречном направлении, осуществляя левый поворот на улицу Луначарского», - сказано в сообщении.

Врачи назначили велосипедисту амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.