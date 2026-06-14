Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 12:24

В Самаре из-за технического сбоя была нарушена работа светофоров

В Самаре была нарушена длительность фаз регулирования светофоров
Роман ГЕРАСЬКОВ
Специалисты уже устраняют неполадки

Специалисты уже устраняют неполадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в Самаре произошел технический сбой, который повлиял на работу светофоров по всему городу. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

«Произошел технический сбой на серверном оборудовании интеллектуальной транспортной системы. Это повлияло на длительность фаз регулирования светофоров по всему городу», - сказано в сообщении.

На период восстановительных работ светофорные объекты переведены в локальный фиксированный режим. Специалисты уже устраняют неполадки.