В Самаре из-за технического сбоя была нарушена работа светофоров

Специалисты уже устраняют неполадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в Самаре произошел технический сбой, который повлиял на работу светофоров по всему городу. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

«Произошел технический сбой на серверном оборудовании интеллектуальной транспортной системы. Это повлияло на длительность фаз регулирования светофоров по всему городу», - сказано в сообщении.

На период восстановительных работ светофорные объекты переведены в локальный фиксированный режим. Специалисты уже устраняют неполадки.