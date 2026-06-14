МЧС России призывает быть внимательными и осторожными на дорогах Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Ночью и утром 15.06.2026 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее», - говорится в сообщении.

МЧС России призывает быть внимательными и осторожными на дорогах: избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений, опережений; не ориентироваться на впереди идущий автомобиль; соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.