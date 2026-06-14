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НовостиОбщество14 июня 2026 14:20

14 июня суда из Самары в Зольное могут следовать с задержками

Суда на речном маршруте «Самара – Зольное» идут с задержками из-за тумана
Роман ГЕРАСЬКОВ
На перебои в расписании повлиял утренний туман

На перебои в расписании повлиял утренний туман

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня суда, следующие пол речному маршруту «Самара – Зольное», могут следовать с задержками. Причиной является ухудшение погодных условий.

По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, на перебои в расписании повлиял утренний туман. Пассажиров просят учитывать эти обстоятельства и внимательнее планировать свои поездки в течение дня.

Ознакомиться с актуальной информацией о расписание движения судов можно на официальном сайте www.srpp63.ru или по контактным телефонам: 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-42-21.