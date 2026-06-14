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НовостиОбщество14 июня 2026 16:42

14 июня Самару накрыл град с ливнем

14 июня Самару настигли град, ливень и гроза
Роман ГЕРАСЬКОВ
В интернете делятся кадрами затопленных улиц, земли, усыпанной градом, и молний

В интернете делятся кадрами затопленных улиц, земли, усыпанной градом, и молний

Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня Самарскую область накрыли осадки в виде града, ливня и грозы. Многие дороги и районы города оказались затопленными, так как системы ливневой канализации не справились с объемом поступающей воды.

В интернете делятся кадрами затопленных улиц, земли, усыпанной градом, и молний. Так, одна молния попала в крышу ТЦ «Космопорт».

Ранее в МЧС России по Самарской области сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях и рекомендовали жителям региона соблюдать меры предосторожности: не парковать машины под деревьями и по возможности оставаться дома.