14 июня Самару накрыл град с ливнем

В интернете делятся кадрами затопленных улиц, земли, усыпанной градом, и молний Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня Самарскую область накрыли осадки в виде града, ливня и грозы. Многие дороги и районы города оказались затопленными, так как системы ливневой канализации не справились с объемом поступающей воды.

В интернете делятся кадрами затопленных улиц, земли, усыпанной градом, и молний. Так, одна молния попала в крышу ТЦ «Космопорт».

Ранее в МЧС России по Самарской области сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях и рекомендовали жителям региона соблюдать меры предосторожности: не парковать машины под деревьями и по возможности оставаться дома.