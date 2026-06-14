«Крылья Советов» и «Акрон» проведут контрольный матч в Москве

Самарские команды проведут в межсезонье по шесть контрольных игр Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» проведут контрольный матч в летнее межсезонье. Самарское дерби пройдет 18 июля в Москве. Об этом сообщили пресс-службы клуб.

Помимо игры с «Акроном» зелено-бело-синие проведут один матч в июне - 28 числа с «Нефтехимиком», а в июле у самарцев запланированы еще четыре товарищеские игры: 1 июля с «Соколом», 4 июля с московским «Спартаком», 11 июля с «Рубином» и 15 июля со столичным «Динамо».

«Акрон» кроме «Крыльев Советов» также сыграют с 26 июня с «Балтикой», 2 июля с «Родиной», 11 июля с «Локомотивом» и «Факелом», 18 июля с московским «Динамо».