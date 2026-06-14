Пожару на 22 Партсъезда присвоен второй номер сложности

Для тушения пожара привлечены 68 человек и 19 единиц техники Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В Самаре на улице 22 Партсъезда загорелся жилой дом. Пожару присвоен второй номер сложности. Спасатели эвакуируют людей.

Как сообщили в МЧС по региону, в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 68 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 53 человека и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Предварительно, его причиной стал взрыв газового баллона.