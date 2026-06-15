ВолгаФест уже по праву стал культурным кодом Самары. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Самаре отменили любимый многими горожанами ВолгаФест, который традиционно проходит в августе. Его решили не проводить из-за приоритетов безопасности. Об этом сообщили в официальном сообществе мероприятия. Главное событие лета ознаменует окончание трех теплых радостных месяцев и каждый год собирает весь город на старой набережной у Волги.

«Мы сами не верим, что пишем эти строки. 10 лет ВолгаФест неизменно радовал горожан, туристов и нас самих. Это была целая жизнь, проведенная на волжском берегу. 10 лет радости, истинно волжского счастья, любви и настоящего праздника», – поделились организаторы.

Событие объединяло горожан, гостей города, творческих людей со всего Поволжья и со всех рек России, был местом притяжения для всех поколений. Именно ВолгаФест показал, каким может быть город, как он может выглядеть и как звучать. Причины отмены прямо не называются, но они связаны с необходимостью обеспечить безопасность людей.

«Театр, искусство, музыка, арт-объекты и таинство вечерней Волги... Нам бы очень не хотелось останавливаться или делать перерыв, но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остается нашим приоритетом. В этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем и снова вдохнуть магию в любимые пляж, реку и в нашу с вами жизнь», – подытожили организаторы.

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