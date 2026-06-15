Самарских энергетиков поблагодарили за помощь бойцам СВО

Виль Мухаметшин лично отмечен за помощь российским воинам / Фото: АО «ССК»

С 10 июня в Историческом парке «Россия – моя история» работает фотовыставка «Самарский рубеж». На открытии состоялась презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445», в рамках которой отметили волонтеров, поддерживающих бойцов.

Благодарность получил генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин - руководитель и коллектив электросетевой компании регулярно оказывают помощь мотострелковому полку № 1445. Личный состав полка № 1445 примерно на 90 % состоит из жителей Самарской области. В настоящее время бойцы выполняют боевые задачи на Запорожском направлении.

Благодарность, полученная энергетиками от военных, далеко не первая за время проведения специальной военной операции. Совсем недавно, в мае, АО «ССК» было награждено благодарственным письмом от лица руководства Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Святой Георгий». «Вместе мы делаем все, чтобы приблизить нашу общую Победу!», - отметил тогда в благодарности самарским энергетикам командир бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев.

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