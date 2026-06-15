В суде Самары рассмотрят дело о драке в клубе из-за ревности

Ревнивого самарца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из ночных клубов Самары на улице Революционной произошла драка на почве ревности. 35-летний посетитель клуба приревновал свою девушку, который неоднократно и непристойно оказывал знаки внимания его девушке. Самарец несколько раз ударил соперника по лицу.

«Мужчина упал на танцпол и ударился головой, получив опасные для жизни травмы», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Пострадавшего потом отправили в больницу. Драка произошла еще в августе 2025 года, а сейчас дело дошло до суда.

Ревнивого самарца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он частично признал свою вину. Первое заседание по этому делу пройдет в Железнодорожном районном суде Самары 24 июня.

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