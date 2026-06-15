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НовостиОбщество15 июня 2026 11:05

В Самаре хотят расширить и благоустроить набережную

На набережной Самары появятся 5-я и 6-я очереди
Екатерина ПАВЛОВА
Проект предусматривает содействие развитию и благоустройству стрелки рек Волги и Самары.

Проект предусматривает содействие развитию и благоустройству стрелки рек Волги и Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для интеграции реки в городскую среду в Самаре хотят построить 5-ю и 6-ю очереди набережной Волги до 2036 года. Об этом сообщается в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, в рамках которой и разработали проект «Город на Волге».

«Проект предусматривает содействие развитию и благоустройству стрелки рек Волги и Самары, организацию новых пляжных зон с современной инфраструктурой, создание удобных пешеходных проходов, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – сказано в документе.

Также планируется разработать программу зимнего использования набережной, установить навигационные элементы, детские игровые площадки, пирсы для рыбалки, спортивные площадки и многое другое.

Напомним, обсуждение строительства 5-й очереди набережной в Самаре, которая должна соединить участок от бассейна ЦСКА и до улицы Вилоновской, пройдя вдоль Жигулевского пивзавода, идет давно. В 2024 году жителям показали визуализацию нового проекта, который включал в себя угольный пляж, строительство музея пивоварения, пешеходной зоны над водой, амфитеатр, причал и многое другое. Однако в 2025 его решили значительно скорректировать. Также у проекта возникли сложности с финансированием, из-за которых строительство, которое хотели завершить к июню 2027 года, отложили.

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