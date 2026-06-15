Губернатор Федорищев: «На 19 АЗС ограничена продажа топлива в Самарской области»

В течение двух дней дефицит должен быть закрыт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал беспокойство жителей из-за отсутствия топлива на ряде АЗС определенной сети. Глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве региона, что ограничения введены на 19 заправках.

«В Самарской области ситуация находится на контроле правительства, мы постоянно мониторим поставки топлива, цены на дизельное топливо и бензин. Ситуация абсолютно стабильна. На одной из сетей всего лишь на 19 АЗС введено временное ограничение на розничный отпуск автомобильного топлива. Мы каждый день на связи, в течение двух дней этот дефицит должен быть закрыт», – сказал Федорищев.

Отмечается, что АЗС остальных крупных компаний работают без ограничений и к концу недели ситуация в целом везде окончательно стабилизируется.

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