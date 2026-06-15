Житель Самары избил велосипедистов на набережной и заплатил 250 тысяч рублей

Отдали всю сумму в пользу пострадавших в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд обязал местного жителя выплатить 250 тысяч рублей двум велосипедистам, которых он избил на набережной. Мужчину признали виновным в хулиганстве. Компенсацию взыскали судебные приставы Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«У мужчины возник конфликт с группой велосипедистов, он нанес несколько ударов двоим из них. Суд назначил условный срок и обязал выплатить пострадавшим 100 и 150 тысяч рублей. Должник не платил, и приставы начали принудительное взыскание», - рассказали в ведомстве.

Приставы запретили должнику регистрационные действия с его имуществом и наложили взыскание на счета. Это позволило отдать всю сумму в пользу пострадавших в полном объеме.

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