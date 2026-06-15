В Тольятти две пенсионерки перевели мошенникам более 1,3 млн рублей

64-летняя пенсионерка получила сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и перевела злоумышленникам 575 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2025 года 68-летняя жительница Тольятти попалась на уловку мошенников и перевела 777 тысяч рублей на «безопасные» счета. А в марте того же года 64-летняя пенсионерка получила сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и перевела злоумышленникам 575 тысяч рублей якобы безопасного хранения в страховой ячейке банка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«По обоим происшествиям завели уголовные дела. В ходе расследования нашли владельцев счетов, куда ушли деньги – так называемых дропперов. Ими оказались жители Чеченской Республики и Свердловской области. После этого в суд подали иски о взыскании незаконного обогащения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил иски заочно. Восстановление прав пенсионеров остается на контроле.

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