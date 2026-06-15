В Самарской области увеличили выпуск тросовых механизмов для отраслей промышленности

На тольяттинском предприятии оптимизировали работу пилотного потока при участии экспертов РЦК / Фото: предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области

В Тольятти повысили производство тросовых механизмов для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также для производителей спецтехники. Выработку удалось поднять на 11%, сократив при этом время протекания процессов и объемы незавершенных изделий. На предприятии оптимизировали работу пилотного потока при участии экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ходе работы специалисты на основе анализа производственного потока внедрили системные улучшения на «узких местах». Особое внимание уделили простоям и ошибкам при подборе комплектующих. Для каждого участка подобрали практические решения, например, упорядочили подачу материалов и передачу заготовок, а также внедрили цветовую маркировку для опознавания процессов персоналом. Рабочая группа компании признала, что внедрение инструментов бережливого производства на этом направлении обладает наибольшим потенциалом экономического эффекта.

«Теперь будем последовательно тиражировать этот опыт на другие участки», – отметил представитель предприятия Данила Сафонов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» является одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в регионе.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков напомнил, что в рамках этого проекта в настоящее время 226 компаний региона повышают свою производительность.

«Бережливое производство позволяет компаниям наращивать эффективность без значительных финансовых вливаний, используя внутренние резервы», – подчеркнул руководитель ведомства.

Участие в проекте является бесплатным. Подробная информация представлена на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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