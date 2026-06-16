Самарский завод керамогранита оптимизирует упаковку в рамках нацпроекта

Участие в проекте позволит повысить выработку, снизить издержки и увеличить прибыль без масштабных вложений / Фото: пресс-служба РЦК Самарской области

ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К.) – один из лидеров российского рынка керамогранита – приступило к диагностике производственных процессов на участке упаковки. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) уже провела обучение методикам бережливого производства и теперь выявляет потери на пилотном участке.

Завод выпускает плитку нескольких форматов, в том числе утолщенный керамогранит толщиной 2 см, который используется для мощения дорожек, отделки фасадов и создания малых архитектурных форм. Каждая партия проходит строгий контроль в заводской лаборатории – проверяется водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость. Продукция поставляется как на российский, так и на зарубежный рынки. Параллельно с диагностикой на заводе начали планировать системные изменения на смежных участках. Сотрудников информируют о целях и задачах проекта, чтобы вся команда работала в едином информационном поле. Как пояснил генеральный директор ООО «С.О.К.» Дмитрий Тулин, цель – без крупных капитальных вложений повысить выработку, сократить издержки и увеличить прибыль.

«Участие в проекте позволит нам увидеть скрытые резервы и перспективы роста, – отметил руководитель предприятия. - Это особенно важно в текущих экономических условиях».

Федпроект «Производительность труда» – один из ключевых инструментов модернизации промышленности Самарской области. Как отметил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков, участниками проекта стали уже 226 компаний.

«Семь лет работы показали: экономический эффект от внедренных методик превысил 3 млрд рублей, - сообщил врио министра. - В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства – на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – стратегическая задача для реального сектора. Бережливые технологии позволяют предприятиям укрепить конкурентоспособность без крупных вложений. С начала 2026 года к проекту в регионе присоединились уже 8 новых предприятий. Более 3,5 тысячи сотрудников обучены инструментам бережливого производства. Участие в программе – бесплатное. Подробности – на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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