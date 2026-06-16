Поставщик «АвтоВАЗа» ускорил производительность рабочих процессов на 23%

Ликвидация потерь на предприятии принесла значительные результаты уже через полгода Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Производитель штампованных и сварных изделий для автопрома ООО «Ампресс» (г. Тольятти), который является одним из поставщиков для АО «АвтоВАЗ», завершил активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Пилотный поток для оптимизации - линия «Холодная листовая штамповка и последующая сварка» при производстве поперечины панели приборов Lada Largus. С начала 2025 года на этот поток приходится 70% объема продаж предприятия.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области специалисты компании проанализировали «узкие места», выявили причины потери времени и устранили ряд проблем: простои оборудования, неудобную организацию рабочих мест, отсутствие учета простоев и дефекты сварки.

В результате через полгода внедрения изменений в компании сократилось время протекания рабочих процессов на 23%, а запасы незавершенной продукции уменьшились на 25%. Также подготовлены два сертифицированных внутренних инструктора по бережливому производству, которые будут обучать коллег.

- Федеральный проект «Производительность труда» реализуется на всей территории страны уже несколько лет. Самарская область является одним из лидеров как по числу участников, так и по качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федерального проекта — сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона устойчивее, — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Сейчас в проекте участвуют 226 компаний Самарской области. Участие бесплатное. Подробности можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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