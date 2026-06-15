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НовостиОбщество15 июня 2026 14:28

В Самарской области отремонтируют 137 километров дорог и 17 мостов в 2026 году

В Самаре ремонтируют 37 улиц
Екатерина ПАВЛОВА
Ремонт региональных дорог выполнен на 30%, местных – на 25%

Ремонт региональных дорог выполнен на 30%, местных – на 25%

Фото: правительство Самарской области.

В Самарской области в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 137 километров дорог и 17 мостов. Особое внимание уделят объектам, которые добавили в план по просьбам жителей. Сейчас работы идут на 76 объектах, включая 37 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти.

«Мы последовательно решаем задачи, поставленные Президентом страны, по приведению региональных трасс и улиц городов в нормативное состояние. В этом году объем финансирования составляет более 8 миллиардов рублей», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергея Неретина, ремонт региональных дорог выполнен на 30%, местных – на 25%. Покрытие уложили на 475 тысячах квадратных метров.

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