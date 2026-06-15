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НовостиОбщество15 июня 2026 14:49

В Тольятти приехал «Поезд Победы»

В Тольятти два дня будет работать иммерсивная выставка
Екатерина ПАВЛОВА
Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно.

Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно.

Фото: администрация Тольятти.

15 июня в Тольятти прибыл «Поезд Победы». Два дня интерактивная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, будет работать на железнодорожном вокзале в Автозаводском районе. Это иммерсивная инсталляция с максимальным эффектом присутствия.

«Проект реализуется при поддержке Российских железных дорог и Волонтеров Победы по всей стране, и нас радует, что в Тольятти «Поезд Победы» прибыл уже во второй раз. Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно», – сказал замглавы города по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.

После Тольятти экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня. Посетить «Поезд Победы» можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

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