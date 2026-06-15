В Тольятти приехал «Поезд Победы»

Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно. Фото: администрация Тольятти.

15 июня в Тольятти прибыл «Поезд Победы». Два дня интерактивная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, будет работать на железнодорожном вокзале в Автозаводском районе. Это иммерсивная инсталляция с максимальным эффектом присутствия.

«Проект реализуется при поддержке Российских железных дорог и Волонтеров Победы по всей стране, и нас радует, что в Тольятти «Поезд Победы» прибыл уже во второй раз. Пройдя все десять вагонов, увидев очень реалистичные картины Великой Отечественной войны, равнодушным остаться просто невозможно», – сказал замглавы города по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.

После Тольятти экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня. Посетить «Поезд Победы» можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

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