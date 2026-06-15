В Самаре ребенку-инвалиду помогли бесплатно получить необходимые лекарства

Ребенку предоставили жизненно необходимые лекарства, которые он должен был получать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Самары провели проверку исполнения законодательства о здравоохранении. Выяснилось, что ребенок-инвалид, который нуждается в постоянном льготном обеспечении лекарствами, своевременно их не получал. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«После вмешательства надзорных органов права несовершеннолетнего восстановили. Ребенку предоставили жизненно необходимые лекарства, которые он должен был получать», – рассказали в пресс-службе ведомства.

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