Самарцам объяснили, зачем у площади Революции установили островки

На кольцевой дороге вокруг площади выделят отдельную полосу для общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На проезжей части у площади Революции в Самаре появились ограничивающие островки. Для чего они нужны с первого взгляда не очень понятно, поэтому в соцсетях разгорелось обсуждение. На вопрос «КП-Самары» в администрации города ответили: островки нужны для безопасности пассажиров.

«На кольцевой дороге вокруг площади выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Остановки разместят на трех зеленых островках – так удобнее и безопаснее для пассажиров. Раньше людям приходилось выходить и заходить в транспорт с проезжей части», – рассказали в мэрии.

Напомним, в Самарской области отремонтируют 137 километров дорог и 17 мостов в 2026 году.

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